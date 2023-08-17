港股收市｜恒指曾失萬八關 低位拗腰近500點 北水百億撈

美國聯儲局議息紀錄指通脹仍面臨上行風險，港股早段走弱，最多挫429點，至17,900點，失守萬八關，惟及後拗腰向上，曾倒升70點，高低波幅499點，收市報18,326點，再轉跌2點或0.01%；國企股指數則成功倒升，報6,292點，升19點或0.3%；恒生科技指數報4,158點，漲32點或0.8%。主板成交額1,129億元。

A股亦低開高走，上證綜合指數收市升13點或0.4%，報3,163點；深圳成分指數報10,644點，升64點或0.6%；創業板指數報2,147點，漲14點或0.7%。兩市合共成交額7,398億元人民幣。

港股通巨額吸資，滬深合共淨買額99.39億元，為近1個月最多，上海佔49.95億元，深圳佔49.44億元。

港股收市｜啤酒股走高 碧桂園再挫

啤酒股走高，華潤啤酒(291)報47.1元，升1.95元或4.3%，為表現最好藍籌；百威亞太(1876)表現第三佳，報17.34元，揚0.42元或2.5%。另外李寧(2331)亦升1.35元或3.4%，報40.75元。表現最差為碧桂園(2007)，報0.77元，失0.06元或7.2%；另外阿里健康(241)報4.85元，跌0.37元或7.1%；京東健康(6618)報47.3元，跌3.25元或6.4%。

領跌股為滙豐控股(005)，全日報59.3元，失0.65元或1.1%，拖低大市16點；阿里巴巴(9988)反彈0.85元或近1%，報90.1元，貢獻16點；美團(3690)亦推高11點，全日報133.6元，升1.2元或0.9%。