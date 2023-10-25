港股收市｜恒指曾蒸發464點升幅 地產股倒跌 恒地新世界高位挫7%

中央接連釋放救經濟訊號，國家主席習近平昨更到訪中國人民銀行，突顯其聚焦支持經濟，恒生指數連跌4個交易日後，今早一度反彈474點，至高見17,465點，惟特首李家超在今早11時宣讀《施政報告》後，大市走勢急轉直下，尾市一度低見17,001點，升幅收窄至10點，險守萬七關，惟高位累挫464點，收市則報17,085點，揚93點或0.6%；國企股指數則報5,853點，走高54點或0.9%；恒生科技指數最多飆半成，收市報3,700點，揚78點或2.2%。主板成交額955億元。

A股則連續兩個交易日向上，上證綜合指數報2,974點，走高11點或0.4%；深圳成分指數報9,528點，揚44點或0.5%；創業板指數報1,863點，失17點或0.9%。兩市合共成交額8,738億元人民幣。

港股通走資5,100萬元，當中上海港股通吸資1.97億元，但深圳港股通淨沽出2.48億元；外資亦續撤A股，滬股通吸資6,000萬元人民幣，但深股通走資13.56億元人民幣，兩市合共淨沽出12.96億元人民幣。