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財經
2023-10-25 17:12:09

港股收市｜恒指曾蒸發464點升幅 地產股倒跌 恒地新世界高位挫7%

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港股收市｜恒指曾蒸發464點升幅 地產股倒跌 恒地新世界高位挫7%

恒基地產最多漲5.1%，收市倒跌0.7%。(資料圖片)

中央接連釋放救經濟訊號，國家主席習近平昨更到訪中國人民銀行，突顯其聚焦支持經濟，恒生指數連跌4個交易日後，今早一度反彈474點，至高見17,465點，惟特首李家超在今早11時宣讀《施政報告》後，大市走勢急轉直下，尾市一度低見17,001點，升幅收窄至10點，險守萬七關，惟高位累挫464點，收市則報17,085點，揚93點或0.6%；國企股指數則報5,853點，走高54點或0.9%；恒生科技指數最多飆半成，收市報3,700點，揚78點或2.2%。主板成交額955億元。

A股則連續兩個交易日向上，上證綜合指數報2,974點，走高11點或0.4%；深圳成分指數報9,528點，揚44點或0.5%；創業板指數報1,863點，失17點或0.9%。兩市合共成交額8,738億元人民幣。

港股通走資5,100萬元，當中上海港股通吸資1.97億元，但深圳港股通淨沽出2.48億元；外資亦續撤A股，滬股通吸資6,000萬元人民幣，但深股通走資13.56億元人民幣，兩市合共淨沽出12.96億元人民幣。

 

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港股收市｜恒指曾蒸發464點升幅 地產股倒跌 恒地新世界高位挫7%

《施政報告》下調股票印花稅，惟港交所由升轉跌。(資料圖片)

港股收市｜港交所由升轉跌4.1%

《施政報告》就樓市部分「減辣」，惟本地地產股先升後跌，新鴻基地產(016)由一度升4%，變收市挫0.5%；恒基地產(012)最多漲5.1%，收市倒跌0.7%，即日高位波幅達6.9%；新世界發展 (017)曾升5.7%，收市則挫1.1%，即日高位波幅達7.1%；長江實業集團(1113)由升2.6%，變收市跌0.1%；太古地產(1972)曾升1.2%，收市跌1.1%；九龍倉置業(1997)一度飆4.5%，收市則跌0.7%。另外，《施政報告》又下調股票印花稅至0.1%，惟港交所亦由升轉跌，早段曾漲2.8%，收市倒插水4.1%278.2元，為藍籌表現第三差，拖低大市23點，為恒指升幅收窄的推手之一。

港股收市｜聯通績後插水 ATM撐市

藍籌方面，中國聯通(762)公布上季季績後股價插水8.5%0.45元，至4.82元，為表現最差；另外信義光能(968)4.77元，失0.26元或5.2%，為表現第二差。聯想集團(992)表現最佳，全日報8.93元，升0.61元或7.3%，中國宏橋(1378)及中升控股(881)則緊隨其後，齊齊漲逾4%。至於升市火車頭為ATM，騰訊控股(700)4.8元或1.7%，至287.8元，貢獻22點；美團(3690)109.6元，走高2.1元或近2%，推高19點；阿里巴巴(9988)79.3元，走高2.1元或2.7%，貢獻34點。

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