港股收市｜恒指月挫4% 連跌3個月累失近3千點

內地製造業採購經理指數錄收縮，中港股走弱。恒生指數最低報17,042點，一度挫364點，收市仍跌293點或1.7%，報17,112點；國企股指數報5,861點，失98點或1.7%；恒生科技指數報3,759點，跌95點或2.5%。主板成交額847億元人民幣。累計本月恒指失697點或3.9%，連跌3個月，累挫2,966點。 A股反覆微跌，上證綜合指數報3,018點，跌2點或0.1%；深圳成分指數報9,863點，挫64點或0.6%；創業板指數失9點或0.5%，報1,968點。兩市合共成交額9,183億元人民幣。

港股收市｜港股通吸資逾 19 億

港股通吸資，滬深合共淨買額19.35億元，上海港股通佔9.26億元，深圳港股通佔10.09億元。外資撤A股，滬股通淨沽出14.64億元，深股通淨沽32.89億，合共淨沽出47.53億元。

ATM及放榜後的滙豐控股(005)續成跌市推手，滙控今日挫1.05元或1.8%，報56.15元，拖低恒指27點；騰訊控股(700)報289.2元，失6.2元或2.1%，拖低大市28點；美團(3690)報110.6元，跌3.4元或近3%，推低31點；阿里巴巴(9988)報80.05元，失1.8元或2.2%，拖累29點。

表現最差藍籌為舜宇光學(2382)，報65.55元，失3.75元或5.4%；聯想集團(992)及信義光能(968)亦瀉逾半成。表現最好藍籌為新奧能源(2688)，全日報59.75元，升1.25元或2.1%。石藥集團(1093)及華潤電力(836)則齊齊升逾1%。