熱門搜尋:
萬聖節2023 埼玉縣 Apple 冰上火花 雙11 以巴衝突 金球獎 取消黑碼 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-31 17:02:11

港股收市｜恒指月挫4% 連跌3個月累失近3千點

分享：
港股收市｜恒指月挫4% 連跌3個月累失近3千點

恒指累計本月失697點或3.9%，連跌3個月，累挫2,966點。(資料圖片)

內地製造業採購經理指數錄收縮，中港股走弱。恒生指數最低報17,042點，一度挫364點，收市仍跌293點或1.7%，報17,112點；國企股指數報5,861點，失98點或1.7%；恒生科技指數報3,759點，跌95點或2.5%。主板成交額847億元人民幣。累計本月恒指失697點或3.9%，連跌3個月，累挫2,966點。
A股反覆微跌，上證綜合指數報3,018點，跌2點或0.1%；深圳成分指數報9,863點，挫64點或0.6%；創業板指數失9點或0.5%，報1,968點。兩市合共成交額9,183億元人民幣。
 

Ad Block

港股收市｜港股通吸資逾19

港股通吸資，滬深合共淨買額19.35億元，上海港股通佔9.26億元，深圳港股通佔10.09億元。外資撤A股，滬股通淨沽出14.64億元，深股通淨沽32.89億，合共淨沽出47.53億元。

ATM及放榜後的滙豐控股(005)續成跌市推手，滙控今日挫1.05元或1.8%，報56.15元，拖低恒指27點；騰訊控股(700)289.2元，失6.2元或2.1%，拖低大市28點；美團(3690)110.6元，跌3.4元或近3%，推低31點；阿里巴巴(9988)80.05元，失1.8元或2.2%，拖累29點。

表現最差藍籌為舜宇光學(2382)，報65.55元，失3.75元或5.4%；聯想集團(992)及信義光能(968)亦瀉逾半成。表現最好藍籌為新奧能源(2688)，全日報59.75元，升1.25元或2.1%。石藥集團(1093)及華潤電力(836)則齊齊升逾1%

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受