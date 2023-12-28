港股收市｜恒指期結日飆418點越萬七關 外資大手買A股

A股亦衝高，上證綜合指數報2,954點，走高40點或1.4%；深圳成分指數報9,441點，漲249點或2.7%；創業板指數報1,879點，升69點或3.9%。兩市合共成交額8,844億元人民幣。

港股期指結算日急飆，恒生指數最高升462點，收市仍保萬七關，報17,043點，大升418點或2.5%，升以本月最高位；國企股指數報5,764點，漲161點或2.9%；恒生科技指數報3,763點，走高124點或3.4%。主板成交額1,099億元。

港股收市｜ ATM 領升 碧服中升飆逾 7%

ATM再成升市火車頭，騰訊控股(700)報293元，升8元或2.8%，推升大市35點；美團(3690)報82.35元，漲4.05元或5.2%，貢獻38點；阿里巴巴(9988)報75.85元，走高2.05元或2.8%，推升38點。藍籌表現最佳為碧桂園服務(6098)，全日報6.52元，升0.45元或7.4%；中升控股(881)報18.72元走高1.28元或7.3%。吉利汽車(175)、阿里健康(241)、信義光能(968)、海底撈(6862)、李寧(2331)及京東健康(6618)均彈逾6%。

逆市下跌股份有小米集團(1810)及東方海外國際(316)，前者報16.28元，失0.04元或0.2%；後者跌0.2元或0.2%，報109.4元。