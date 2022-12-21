港股收市｜恒指止連跌 成交不足700億見兩個月低 餐飲消費股抽高

港股今日(21日)走勢反覆靠穩，恒生指數高開96點，報19,190點，早段曾漲160點，高見19,255點，惟A股走低，恒指亦一度倒跌31點，低見19,063點，尾市收復失地，最終收市升65點或0.3%，報19,160點，終止「兩連跌」走勢。國企股指數全日增27點或0.4%，報6,500點。恒生科技指數收報4,024點，上揚28點或0.7%；大市成交額約692.86億元，見兩個月低。

海底撈漲 4% 大家樂創 52 周高

另據報內地將於明年1月3日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離措施，優化為「0+3」政策，意味內地將在來年全面開放。A股午後消費板塊抽升，連帶本地多隻飲食股、消費股走高。海底撈(6862)及海爾智家(6690)分別漲4%及2.9%，雙雙成為升幅第二及第三大藍籌；李寧(2331)亦增2.6%。另大家樂(341)升0.26元或1.8%，收報14.42元，創52周高。譚仔國際(2217)及奈雪的茶(2150)各漲5.3%及2.7%。