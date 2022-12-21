港股收市｜恒指止連跌 成交不足700億見兩個月低 餐飲消費股抽高

港股今日(21日)走勢反覆靠穩，恒生指數高開96點，報19,190點，早段曾漲160點，高見19,255點，惟A股走低，恒指亦一度倒跌31點，低見19,063點，尾市收復失地，最終收市升65點或0.3%，報19,160點，終止「兩連跌」走勢。國企股指數全日增27點或0.4%，報6,500點。恒生科技指數收報4,024點，上揚28點或0.7%；大市成交額約692.86億元，見兩個月低。
海底撈漲4% 大家樂創52周高
另據報內地將於明年1月3日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離措施，優化為「0+3」政策，意味內地將在來年全面開放。A股午後消費板塊抽升，連帶本地多隻飲食股、消費股走高。海底撈(6862)及海爾智家(6690)分別漲4%及2.9%，雙雙成為升幅第二及第三大藍籌；李寧(2331)亦增2.6%。另大家樂(341)升0.26元或1.8%，收報14.42元，創52周高。譚仔國際(2217)及奈雪的茶(2150)各漲5.3%及2.7%。
申洲國際升幅最大藍籌
申洲國際(2313)受惠主要客戶Nike業績好過預期，全日飆5.1元或6.7%，報81.2元，為升幅最大藍籌。
科技股個別發展，騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)同升約0.5%，網易(9999)受嗶哩嗶哩(9626)各增2.5%或3.2%；而美團(3690)及京東集團(9618)分別逆市跌0.7%或0.6%。
內房及本地地產股受壓 新世界跌逾2%
內房及本地地產股走勢偏軟，新世界發展(017)挫2.1%，碧桂園(2007)、恒隆地產(101)、長江實業集團(1113)、中國海外發展(688)及龍湖集團(960)跌幅介乎0.2%至1.5%。另外，創科實業(669)收報87.6元，跌1.9元或2.1%，為跌幅最大藍籌。
北水全日淨流入約3.46億元，結束連續3日淨沽出走勢。