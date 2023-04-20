港股收市｜恒指波幅僅164點 逾兩個月最悶

大市陷膠著，恒生指數全日反覆，高低波幅僅164點，為2月中後逾兩個月最低，收市僅漲29點或0.1%，報20,396點；國企股指數報6,895點，漲6點或0.1%；恒生科技指數報4,098點，失3點或0.1%。主板成交額1,016億元。

A股V字走，上證綜合指數一度跌0.8%，收市跌幅收窄至點或0.1%，報3,367點；深圳成分指數報11,717點，跌43點或0.4%；創業板報2,386點，走高29點或1.2%。兩市合共成交額1.14萬億元人民幣。

美團唯一推手 升 3.5% 貢獻 37 點

美團(3690)為大市唯一推手，全日升4.8元或3.5%，報140.4元，貢獻37點。表現最好藍籌為中芯國際(981)，全日升1.5元或6.2%，報25.6元；新奧能源(2688)及金沙中國(1928)緊隨期後，前者升5.2元或半成，報110元，後者走高1.15元或4%，報29.9元。

內房弱勢 碧桂園跌 3.6% 藍籌最差

至於內房股續弱，碧桂園(2007)報2.14元，跌0.08元或3.6%，藍籌最差；龍湖集團(960)報23.1元，大跌0.75元或3.1%；中國海外發展(688)報20.3元，失0.4元或1.%；華潤置地(1109)報37.7元，失0.65元或1.7%。

港股通 5 日吸資斷纜 走資 51.5 億

滬深港股通連續5日吸資後走資，合共淨流出51.49億元，上海佔30.79億元，深圳佔20.7億元。