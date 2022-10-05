港股收市｜恒指漲1008點越萬八關 4藍籌飆逾一成

美股連續兩日走高，港股重陽假後復市借勢反彈，恒生指數強勢重越萬八關。恒指今日高開732點後持續向上，一度高見18,164點，最多升1,085點，收市報18,087點，揚1,008點或5.9%，亦為今年3月中逾半年來表現最好的一日；國企股指數報6,224點，漲367點或6.3%；恒生科技指數報3,685點，走高258點或7.5%。主板成交額1,055億元，為本月最高。

大市整體上市股份逾千三隻，升跌比例約8比2，73隻藍籌僅3股報跌，包括碧桂園(2007)、碧桂園服務(6098)及石藥集團(1093)，跌幅介乎0.5%至1%。申洲國際(2313)、安踏體育(2020)、李寧(2331)及京東集團(9618)升幅超過一成。至於30隻科指成分股，僅上月新車交付按年減少19%的小鵬汽車(9868)報跌，全日失1.1%。