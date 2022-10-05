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財經
2022-10-05 16:48:50

港股收市｜恒指漲1008點越萬八關 4藍籌飆逾一成

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港股收市｜恒指漲1008點越萬八關 4藍籌飆逾一成

港股收市，恒指漲1008點越萬八關。(李睿哲攝)

美股連續兩日走高，港股重陽假後復市借勢反彈，恒生指數強勢重越萬八關。恒指今日高開732點後持續向上，一度高見18,164點，最多升1,085點，收市報18,087點，揚1,008點或5.9%，亦為今年3月中逾半年來表現最好的一日；國企股指數報6,224點，漲367點或6.3%；恒生科技指數報3,685點，走高258點或7.5%。主板成交額1,055億元，為本月最高。

大市整體上市股份逾千三隻，升跌比例約8273隻藍籌僅3股報跌，包括碧桂園(2007)、碧桂園服務(6098)及石藥集團(1093)，跌幅介乎0.5%1%。申洲國際(2313)、安踏體育(2020)、李寧(2331)及京東集團(9618)升幅超過一成。至於30隻科指成分股，僅上月新車交付按年減少19%的小鵬汽車(9868)報跌，全日失1.1%

港股收市｜恒指漲1008點越萬八關 4藍籌飆逾一成

京東集團今日收市報213元，大升10.1%或19.6元，成交額23.66億元。

美團阿里升市主力

科技及金融股成升市主力，美團(3690)及阿里巴巴(9988)貢獻最大，前者全日漲8.2%，推升大市101點；後者大升8.4%，貢獻106點。另外騰訊控股(700)5.8%，貢獻大市75點；友邦保險(1299)7.4%，推升恒指96點；滙豐控股(005)勁彈5.7%，貢獻75點。5股合推高大市453點或45%升幅。

至於A股則仍為國慶黃金周假期休市，港股通亦休市。

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