港股收市｜恒指漲128點 憧憬美息見頂 公用股強

美國聯儲局維持利率不變，市場憧憬美息見頂，恒指生數一度大升358點，但收市升幅收窄。(資料圖片)

美國聯儲局維持利率不變，市場憧憬美息見頂，恒指生數一度大升358點，至17,459點，惟及A股高開低走拖累，收市升幅大收窄至128點或0.8%，報17,230點；國企股指數報5,911點，升51點或0.9%；恒生科技指數報3,813點，揚61點或1.6%。主板成交額711億元。

A股再下試三千關，上證綜合指數報3,009點，失13點或0.5%；深圳成分指數報9,734點，跌91點或0.9%；創業板指數報1,939點，挫19點或1%。兩市合共成交額7,668億元人民幣。