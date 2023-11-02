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財經
2023-11-02 17:09:06

港股收市｜恒指漲128點 憧憬美息見頂 公用股強

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港股收市｜恒指漲128點 憧憬美息見頂 公用股強

美國聯儲局維持利率不變，市場憧憬美息見頂，恒指生數一度大升358點，但收市升幅收窄。(資料圖片)

美國聯儲局維持利率不變，市場憧憬美息見頂，恒指生數一度大升358點，至17,459點，惟及A股高開低走拖累，收市升幅大收窄至128點或0.8%，報17,230點；國企股指數報5,911點，升51點或0.9%；恒生科技指數報3,813點，揚61點或1.6%。主板成交額711億元。

A股再下試三千關，上證綜合指數報3,009點，失13點或0.5%；深圳成分指數報9,734點，跌91點或0.9%；創業板指數報1,939點，挫19點或1%。兩市合共成交額7,668億元人民幣。

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港股收市｜恒指漲128點 憧憬美息見頂 公用股強

領展升6.7%，報38.25元，為表現最好藍籌。(資料圖片)

港股收市｜南水北水齊吸資

互聯互通則全數吸資，港股通淨買額9.4億元，上海佔5.87億元，深圳佔3.53億元；滬股通則吸資19.6億元人民幣，深股通吸資26.82億元人民幣，滬深合共淨買額26.82億元人民幣。

息口敏感股領展(823)大升2.4元或6.7%，報38.25元，為表現最好藍籌；小米集團(1810)新手機銷量創紀錄，全日報升0.86元或6%，報15.08元，並貢獻大市25點，為升市推手。另外，公用股亦普遍造好，中電控股(002)1.5%，至58.4元；煤氣(003)5.56元，走高1.6%；長江基建(1038)37.08元，漲1.6%；電能實業(006)38.8元，升2.8%

表現最差藍籌為國藥控股(1099)，全日挫0.26元或1.4%，報18.66元；海底撈(6862)16.86元，失0.2元或1.2%

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