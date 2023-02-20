港股收市｜恒指漲167點 資金137億掃盈富

盈富基金為最活躍港股，全日漲0.12元或0.6%，報21元，成交額137.1億元。(資料圖片)

美股今晚休市，港股反覆向下，恒生指數最高漲254點，收市仍升167點或0.8%，報20,886點；國企股指數報7,063點，升72點或1%；恒生科技指數報4,311點，走高53點或1.3%。主板成交額1,121億元。最活躍港股為盈富基金，全日漲0.12元或0.6%，報21元，成交額137.1億元，佔主板成交額12.2%，即今日每10元成交額，就有1.2元買盈富。

A股氣勢則強勁，上證綜合指數全日飆2.1%或66點，報3,290點；深圳成分指數報11,954點，走高238點或2%；創業板指數報2,480點，揚31點或1.3%。兩市合共成交額9,498億元人民幣。

滙控中移聯通破頂

部分藍籌創52周新高，包括明日放榜的滙豐控股(005)全日升0.9%或0.55元，報58.75元，創1年高；中國聯通(762)漲0.2元或3.4%，報6.01元，創逾兩年高；中國移動(941報59.1元，升1.75元或3.1%，逾3年高。

表現最好藍籌為中國宏橋(1378)，全日升0.82元或9.9%，報9.1元，信義玻璃(868)則報16.7元，大升1.1元或7.1%；海爾智家(6690)報29.85元，揚1.45元或5.1%。相反，舜宇光學(2382)表現最差，全日失1.8元或1.8%，報95.6元，另外李寧(2331)、京東集團(9618)、領展(823)、金沙中國(1928)及東方海外(316)全線 逆市跌逾1%。

港股通淨沽 57.5 億

滬深港股通走資，合共淨沽出57.5億元，當中上海淨沽34.86億元，深圳淨沽22.64億元。