港股收市｜恒指漲227點 北水連續兩日走資

亞洲區今日普遍造好，恒生指數一度漲356點，收市仍升227點或1.2%，報19,678點；國企股指數報6,693點，升99點或1.5%；恒生科技指數報3,903點，升81點或2.1%。主板成交額940億元。

A股亦向上，上證綜合指數報3,296點，升12點或0.4%；深圳成分指數報11,127點，漲35點或0.3%；創業板指數報2,280點，多1點或0.1%。兩市合共成交額7,954億元人民幣。

北水連續兩日流出，今日滬深港股通合共淨沽出21.62億元，當中上海流走佔7.37億元，深圳流走佔14.25億元。