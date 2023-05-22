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財經
2023-05-22 16:53:12

港股收市｜恒指漲227點 北水連續兩日走資

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港股收市｜恒指漲227點 北水連續兩日走資

北水連續兩日流出港股，今日滬深港股通合共淨沽出21.62億元。(資料圖片)

亞洲區今日普遍造好，恒生指數一度漲356點，收市仍升227點或1.2%，報19,678點；國企股指數報6,693點，升99點或1.5%；恒生科技指數報3,903點，升81點或2.1%。主板成交額940億元。

A股亦向上，上證綜合指數報3,296點，升12點或0.4%；深圳成分指數報11,127點，漲35點或0.3%；創業板指數報2,280點，多1點或0.1%。兩市合共成交額7,954億元人民幣。

北水連續兩日流出，今日滬深港股通合共淨沽出21.62億元，當中上海流走佔7.37億元，深圳流走佔14.25億元。

港股收市｜恒指漲227點 北水連續兩日走資

美團外賣平台KeeTa正式攻港，今日報132.6元，揚4元或3.1%，貢獻大市31點。(資料圖片)

ATM再成推手 美團漲3%

ATM成升市主力，美團(3690)外賣平台KeeTa正式攻港，今日報132.6元，揚4元或3.1%，貢獻大市31點；騰訊控股(700)全日漲2.1%7元，報340元，推升32點；阿里巴巴(9988)1.15元或1.4%，貢獻21點。3股合成推升大市84點，即佔37%升幅。

醫藥股表現佳，藥明生物(2269)44.55元，升2.4元或5.7%；翰森製藥(3692)13.14元，升0.68元或5.5%，為表現最好兩大藍籌。表現最差為今日除淨的長江基建集團(1038)，今日收報42.45元，跌1.82元或4.1%

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