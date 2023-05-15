港股收市｜恒指漲343點 科指4連升 騰訊火車頭

A股亦先低走高，上證綜合指數報3,310點，漲38點或1.2%；深圳成分指數報11,178點，走高172點或1.6%；創業板指數報2,299點，走高47點或2.1%。兩市合共成交額9,383億元人民幣。

市場觀望美國債務上限進展，港股先反覆後呈強。恒生指數早段曾跌129點，午後衝高，一度重越二萬大關，收市報19,971點，升343點或1.8%，結束四連跌，並錄3月底後1個半月最大升幅；國企股指數報6,780點，升116點或1.8%；恒生科技指數報3,925點，走高51點或1.3%，連升4日，累升3.3%。主板成交額1,016億元。

友邦飆 3% 平保貢獻 23 點

保險及科網龍頭成升市主力，騰訊控股(700)全日漲3.9%或12.8元，報341元，貢獻大市59點，並為表現第三佳藍籌；美團(3690)報136.3元，走高4.5元或34%，貢獻35點；阿里巴巴(9988)則漲0.9%或0.8元，報85.45元，推高15點。另外，友邦保險(1299)全日升2.35元或2.9%，推升45點；中國平安保險(2318)報58.05元，漲2.15元或3.8%，貢獻23點。

至於表現最好藍籌為創科實業(669)，全日升4元或5.1%，報82.75元，亦貢獻大市10點，另外華潤啤酒(291)升2.5元或4.6%，報56.55元。表現最差藍籌為遭國指成分指剔出的碧桂園(2007)，全日挫0.08元或4.3%，報1.8元。

4 藍籌新貴 僅潤電報跌

至於4隻藍籌新貴有3隻走高，紫金礦業(2899)漲0.22元或1.9%，報11.58元；京東健康(6618)報54.15元，走高1.15元或2.2%；攜程集團(9961)升6元或2.3%，報263.4元。至於華潤電力(836)先升後跌，收市報18.26元，跌0.28元或1.5%。

港股通吸資，滬深合共淨買額16.52億元，上海佔10.3億元，深圳佔6.22億元。