港股收市｜恒指漲518點越10天線 科指飆半成

大市連續兩日走高，恒生指數最多飆575點，收市仍漲518點，報19,679點，重越10天移動平均線(19,474點)；國企股指數報6,716點，漲216點或3.3%；恒生科技指數報4,210點，走高185點或4.6%。主板成交額1,015億元。

A股向下，上證綜合指數報3,054點，失13點或0.5%；深圳成分指數報10,876點，挫35點或0.3%；創業板指數報2,295點，失8點或0.4%。兩市合共成交額6,575億元人民幣。

ATM 貢獻 216 點

ATM再成升市主力，美團(3690)大升12元或6.9%，報186.2元，貢獻大市90點；阿里巴巴(9988)報87.9元，升3.45元或4.1%，推升61點；騰訊控股(700)報323.8元，走高12.8元或4.1%，貢獻65點。3股合共推升大市216點或四成升幅。

另外，資金續炒新脆冠肺炎疫後復甦股，海底撈(6862)大升7.6%或1.52元，報21.5元，為表現最好藍籌；李寧(2331)升7.4%或4.65元，報67.6元，緊隨其後。藍籌輸家為友邦保險(1299)及中海油(883)，前者挫0.4元或0.5%，報83.9元，後者跌0.01元或0.1%，報9.81元，兩股為唯一逆市跌的藍籌。

北水再微吸資，滬深合共淨吸資7.73億元，上海淨買2.73億元，深圳淨買5億元。