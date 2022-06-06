港股收市｜恒指漲571點兩個月高 科指飆半成

港股今日在最後15分鐘更抽升，將升幅擴大。(資料圖片)

尾市抽高，港股創兩個月高！中港股投資氣氛持續回暖，恒生指數高開200點後拾級而上，最後15分鐘更抽升，收市報21,653點，漲571點或2.7%，創4月初以來約兩個月高；國企股指數報7,499點，升232點或3.2%；恒生科技指數明顯跑贏並破4,500關首個阻力，收市報4,601點，走高204點或4.6%，亦為兩個月高位，下一個阻力位在4,800點水平。主板成交額1,385億元。

內地股市向上，上證綜合指數報3,236點，升40點或1.3%；深圳成分指數報11,938點，升309點或2.7%；創業板指數報2,554點，揚96點或3.9%。兩市合共成交額逾1.1萬億元人民幣。

美團升 9.9% 貢獻大市 139 點

藥明生物(2269)及美團(3690)為表現最好藍籌，前者全日大升5.9元或10.4%，報62.9元；後者漲17.9元或9.9%，報198.1元，單計美團已推升恒指139點或24%升幅。另外阿里巴巴(9988)及京東集團(9618)亦有約半成升幅。

相反，信義玻璃(868)除淨前夕急跌，全日瀉1.25元或6.1%，報19.1元，為表現最差藍籌；內房股續弱，中國海外(688)報22.3元，跌0.75元或3.3%，龍湖集團(960)逆市挫0.55元或1.5%，報36.95元。

滬深港股吸資，全共淨買額15.03億元，當中上海佔2.69億元，深圳佔12.34億元。