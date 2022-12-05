港股收市｜恒指漲842點 9藍籌飆逾一成 成交半年高

內地多地放寬防疫措施，帶動中港股全面明顯反彈！恒生指數最多飆846點，並以近全日高位19,518點收市，大升842點或4.5%，為3個月高；國企股指數報6,706點，漲337點或5.3%；恒生科技指數報4,238點，漲359點或9.3%。主板成交額2,230億元，為約半年最高。

A股衝高，上證綜合指數報3,211點，大升55點或1.8%；深圳成分指數報11,323點，揚103點或0.9%；創業板指數報2,377點，跌6點或0.3%。兩市合共成交額1.06萬億元人民幣。

阿里漲 9% 推高大市 138 點

76隻藍籌股，有66隻報升，9隻升逾一成，阿里健康(241)表現最佳，全日飆1.44元或19.9%，報8.69元；碧桂園服務(6098)僅次報22.1元，大升3.38元或18.1%；龍湖集團(960)報26元，大漲3.8元或17.1%。阿里巴巴(9988)為升市火車頭，全日飆大升7.85元或9.3%，報92.65元，推升恒指138點；京東集團(9618)報241.6元，揚24.4元或11.2%，推高大市70點；騰訊控股(700)報314元，大升18元或6.1%，推高大市91點；友邦保險(1299)報83.4元，揚3.75元或4.7%，推升大市72點；中國平安保險(2318)報52.95元，漲6.15元或13.1%，推高大市63點。相反，表現最差為農夫山泉(9633)，全日逆市挫1.25元或2.8%，報42.85元。

北水走資兩日 上海淨沽 29 億

北水套利，滬深港股通合共淨沽額14.18億元，連續兩日走資，當中上海大手淨沽出28.89億元，深圳則吸資14.71億元。