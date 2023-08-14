港股收市｜恒指瀉301點 碧桂園半個月挫五成

內房債務困局燒至內房一哥碧桂園(2007)，觸發港股大挫！恒生指數今日低見18,554點，最多瀉521點，收市跌幅稍收窄至301點或1.6%，報18,773點；國企股指數報6,423點，失116點或1.8%；恒生科技指數報4,208點，跌64點或1.5%。主板成交額1,041億元。

A股向下，上證綜合指數報3,178點，跌10點或0.3%；深圳成分指數報10,755點，挫53點或0.5%；創業板指數報2,164點，走低22點或1%。兩市合共成交額7,420億元人民幣。

港股收市｜內房民企齊瀉 花樣年失 13%

內房重災，碧桂園報0.8元，失0.18元或18.4%，為表現最差藍籌，再創歷史新低，連續11個交易日或半個月沒有升幅，累挫52.7%；碧桂園服務(6098)緊隨其後，報6.74元，跌0.72元或9.7%，為10個月低。其他內房民企亦急跌，花樣年(1777)報0.78元，大跌0.012元或13.3%；時代中國(1233)報0.495元，大失13.2%或0.075元；合景泰富(1813)報1.06元，失0.13元或10.9%；融信中國(3301)報0.243元，走低0.027元或10%；奧園健康(3662)報0.66元，跌0.07元或9.6%；綠地香港(337)報0.31元，跌0.03元或8.8%；合生創展(754)報4.59元，跌0.42元或8.4%；富力地產(2777)報1.11元，失0.1元或8.3%。