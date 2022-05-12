港股收市｜恒指瀉444點 北水連買4日

美國通脹持續高企，聯儲局大幅加息憂慮再升溫，恒生指數今日低見19,342點，最多瀉482點，收市仍跌444點或2.2%，報19,380點；國企股指數報6,594點，挫174點或2.6%；恒生科技指數報3,864點，失154點或3.8%。主板成交額1,156億元。

內地A股則反覆，上證綜合指數報3,054點，跌0.1%或3點；深圳成分指數報11,094點，挫14點或0.1%；創業板指數報2,351點，升5點或0.2%。兩市合共成交額約8,213億元人民幣。

港股通連續第4日吸資，滬深港股通合共淨買額66.54億元，上海佔37.37億元，深圳佔29.17億元。滬股通及深股通則走資，合共淨沽出27.03億元人民幣。

京東瀉近 8% 藍籌最差

科技股又領跌，京東集團(9618)報192元，挫16.2元或7.8%，為表現最差藍籌；阿里巴巴(9988)報80元，失5.65元或6.6%；小米集團(1810)報10.36元，挫0.64元或5.8%。美團(3690)及騰訊控股(700)則分別跌2.7%及1.8%。

本地地產股成避險板塊，九龍倉置業(1997)逆市升近1%或0.35元，報37.1元，為表現最好藍籌；領展(823)升0.05元或0.1%，報66.55元。