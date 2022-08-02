港股收市｜恒指瀉476點失二萬關 得一隻藍籌有得升！

美國眾議院議長佩洛西據報將訪台，令台海局勢緊張，恒生指數低開222點後持續向下，低見19,515點，最多挫650點，收市仍失476點或2.4%，報19,689點，為5月中後兩個半月最低；國企股指數報6,702點，失174點或2.5%；恒生科技指數報4,194點，走低129或3%。主板成交額約1,181億元。

內地A股亦向下，上證綜合指數報3,186點，失73點或2.3%；深證成分指數報12,120點，挫293點或2.4%；創業板指數跌55點或2%，報2,678點。兩市合共成交額約1.18萬億元人民幣。

碧桂園服務 3 日累跌 22%

整體下跌股份超過1,400隻，69隻藍籌股只有一隻逆市報升，為創科實業(669)，全日升0.45元或0.5%，報87.45元；另外公用股跑贏，中電控股(002)及電能實業(006)分別走低0.3%及0.6%，至65.75元及51.1元。內房連續3日大走低，碧桂園服務(6098)全日瀉7.5%或1.18元，至14.56元，為表現最差藍籌，累計3日大跌21.6%，母企碧桂園(2007)亦瀉6.5%或0.19元，報2.72元；業績遜色的信義玻璃(868)全日瀉6.8%或1.06元，報14.54元，三股為表現最差藍籌。

友邦保險(1299)為今日領跌股，全日失2.15元或2.8%，報75.05元，拖低恒指45點；另外，阿里巴巴(9988)再挫2.55元或2.8%，報87.05元，美團(3690)亦挫3.8元或2.1%，報176.2元，兩股亦合共拉低大市69點。

港股通吸資，滬深合共淨吸額22.88億元，當中上海涉13.45億元，深圳涉9.43億元。