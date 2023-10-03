港股收市｜恒指瀉478點跌凸上周五升幅 有兩隻ETF成交共2百億

在北水閂閘下，大市成交未見起色，全日主板成交額861億元。(資料圖片)

中秋及國慶長假後，港股急挫！恒生指收一度瀉597點，至見今年低位17,212點，收市仍失478點或2.7%，報17,331點，跌凸上周五升幅，並再創約10個月低；國企股指數報5,949點，跌199點或3.2%；恒生科技指數報3,817點，失103點或2.6%。A股下周一才復市，在北水閂閘下，大市成交未見起色，全日主板成交額861億元。

港股收市｜華夏恒 ESG 成交額 69 億

資金湧入ETF(指數買賣基金)，盈富基金(2800)成最活躍港股，全日成交額高達125.6億元，佔大市主板成交14.5%，收市報17.94元，跌0.5元或2.7%。其次為蹤恒指ESG增強指數表現的華夏恒ESG(3403)，全日成交額69億元，收市報39.86元，失1.16元或2.8%。兩隻ETF成交額約194.6億元。