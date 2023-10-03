熱門搜尋:
曼谷商場槍擊 杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE 張翔 香港足球 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-03 16:43:07

港股收市｜恒指瀉478點跌凸上周五升幅 有兩隻ETF成交共2百億

分享：
港股收市｜恒指瀉478點跌凸上周五升幅 有兩隻ETF成交共2百億

在北水閂閘下，大市成交未見起色，全日主板成交額861億元。(資料圖片)

中秋及國慶長假後，港股急挫！恒生指收一度瀉597點，至見今年低位17,212點，收市仍失478點或2.7%，報17,331點，跌凸上周五升幅，並再創約10個月低；國企股指數報5,949點，跌199點或3.2%；恒生科技指數報3,817點，失103點或2.6%A股下周一才復市，在北水閂閘下，大市成交未見起色，全日主板成交額861億元。

港股收市｜華夏恒ESG成交額69

資金湧入ETF(指數買賣基金)，盈富基金(2800)成最活躍港股，全日成交額高達125.6億元，佔大市主板成交14.5%，收市報17.94元，跌0.5元或2.7%。其次為蹤恒指ESG增強指數表現的華夏恒ESG(3403)，全日成交額69億元，收市報39.86元，失1.16元或2.8%。兩隻ETF成交額約194.6億元。

Ad Block

港股收市｜恒大復牌彈28% 藍籌獨友邦升

中國恒大集團(3333)復牌後急升，全日漲0.09元或28.1%，報0.41元；同系的恒大物業(6666)復牌一度彈13.6%，收市報0.57元。

藍籌股僅友邦保險(1299)有升幅，全日報64.4元，漲0.55元或0.9%。中升控股(881)表現最差，全日失1.75元或7.9%，報20.3元；內房亦走弱，碧桂園服務(6098)7.51元，大挫0.57元或7.1%；翰森製藥(3692)、龍湖集團(960)及石藥集團(1093)則齊齊大跌逾6%

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受