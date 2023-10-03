港股收市｜恒指瀉478點跌凸上周五升幅 有兩隻ETF成交共2百億

中秋及國慶長假後，港股急挫！恒生指收一度瀉597點，至見今年低位17,212點，收市仍失478點或2.7%，報17,331點，跌凸上周五升幅，並再創約10個月低；國企股指數報5,949點，跌199點或3.2%；恒生科技指數報3,817點，失103點或2.6%。A股下周一才復市，在北水閂閘下，大市成交未見起色，全日主板成交額861億元。
港股收市｜華夏恒ESG成交額69億
資金湧入ETF(指數買賣基金)，盈富基金(2800)成最活躍港股，全日成交額高達125.6億元，佔大市主板成交14.5%，收市報17.94元，跌0.5元或2.7%。其次為蹤恒指ESG增強指數表現的華夏恒ESG(3403)，全日成交額69億元，收市報39.86元，失1.16元或2.8%。兩隻ETF成交額約194.6億元。
港股收市｜恒大復牌彈28% 藍籌獨友邦升
中國恒大集團(3333)復牌後急升，全日漲0.09元或28.1%，報0.41元；同系的恒大物業(6666)復牌一度彈13.6%，收市報0.57元。
藍籌股僅友邦保險(1299)有升幅，全日報64.4元，漲0.55元或0.9%。中升控股(881)表現最差，全日失1.75元或7.9%，報20.3元；內房亦走弱，碧桂園服務(6098)報7.51元，大挫0.57元或7.1%；翰森製藥(3692)、龍湖集團(960)及石藥集團(1093)則齊齊大跌逾6%。