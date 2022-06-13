港股收市｜恒指瀉738點 邊兩隻藍籌逆市有得升？

美股上周五在息魔陰霾下大挫，拖累港股連續3個交易日回吐，恒生指數曾跌穿二萬一，最多跌813點，低見20,993點，收市仍挫738點或3.4%，報21,067點，3日累跌947點；國企股指數報7,340點，失269點或3.5%；恒生科技指數報4,598點，大跌227點或4.7%。主板成交額約1,594億元。

內地A股走低，上證綜合指數報3,255點，跌29點或0.9%；深圳成分指數報11,999點，失35點或0.3%；創業板指數挫9點或0.4%，報2,546點。兩市合共成交額近1.1萬億元人民幣。

ATM拖低恒指44%跌幅

阿里巴巴(9988)及碧桂園(2007)齊挫8%，為表現最差兩大藍籌，前者報103.8元，跌9元；後者報4.27元，失0.37元。美團(3690)亦大跌6.5%或13元，報188.2元，騰訊控股(700)則失19.4元或4.9%，報377元。單計ATM三股已合共拖低大市328點或44%跌幅。69隻藍籌股，只有兩隻避險股報升，分別為電能實業(006)全日升1%或0.5元，報50.9元；長江基建(1038)亦漲0.7%或0.35元，報51.1元。

港股通吸資，滬深合共淨買額54.97億元，上海佔27.42億元，深圳佔27.55億元。