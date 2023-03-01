港股收市｜恒指爆升833點 科指漲6.6%跑贏

港股3月首個交易日顯著造好，收市報20,619點，漲833點或4.2%。(資料圖片)

內地經濟數據勝預期，加上人民幣匯價進一步走強，帶動港股3月首個交易日顯著造好，恒生指數高開64點後愈升愈有，一度高見20,674點，飆升889點，上下波幅825點，收市報20,619點，漲833點或4.2%，收復10天線(20425)，兼結束6連跌，主板成交約1,539億元，北水淨流入33.94億元。

國企股指數報6,914點，揚332點或5.1%，恒生科技指數收報4,185點，揚260或6.6%，跑贏大市。

ATMJ 領漲 推高恒指 301 點

ATMJ帶領大市，阿里巴巴(9988)收91.9元，增6.2%或5.4元，成交69.4億元，騰訊控股(700)收報368.8元，升7.3%或25.2元，成交128.6億元，美團(3690)收142.8元，漲4.9%或6.7元，成交49.5億元；京東集團(9618)揚5.5%或9.6元，報183.3元，成交18.5億元，合共推高大市301點，佔升市逾36%，成交合共266億元。

恒安國際逆市跌 0.2%

龍湖集團(960)飆9.6%或2.15元，收報24.55元，為最大升幅藍籌，其次為碧桂園服務(6098)升近9%，報15.84元。僅恒安國際(1044)逆市跌0.2%，報36.05元。

科指成分股則全線造好，明源雲(909)漲12.7%，報6.02元表現最佳，其次為蔚來(9866)揚11%，收79.7元。