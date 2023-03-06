港股收市｜恒指牛皮漲35點 中移動成火車頭

內地今年經濟增長目標定在5%，遜預期，惟港股全日則反覆牛皮，恒生指數最多挫157點，午後一度升135點，全日波幅292點，收市仍漲35點或0.2%，報20,603點，連升兩日；國企股指數報6,937點，失2點或0.03%；恒生科技指數報4,177點，跌34點或0.8%。大市主板成交額1,091億元。

A股普遍向下，上證綜合指數報3,322點，失6點或0.2%；深圳成分指數報11,842點，跌9點或0.1%；創業板指數則升9點或0.4%，報2,431點。兩市合共成交額9,509億元人民幣。

中海油漲 3.5% 藍籌最佳

中國海洋石油(883)及中國移動(941)為升市主力，前者報11.98元，揚0.4元或3.5%，推升恒指12點，並為表現最好藍籌；後者報64元，走高2元或3.2%，貢獻大市20點。表現最好藍籌為中石化(386)，全日升0.15元或3.4%，報4.5元，為表現第二佳藍籌。

至於表現最差為海爾智家(6690)及招商銀行(3968)，前者報27.4元，跌1.2元或4.2%；後者報42.45元，失1.85元或4.2%。騰訊控股(700)全日報363元，跌4.6元或1.3%，拖累大市23點，為最大拖後腿藍籌。

港股通連續 4 日吸資

滬深港股通連續4日吸資，今日合共淨買額22.74億元，上海佔8.85億元，深圳佔13.89億元，4日累計合共淨買額152.3億元。