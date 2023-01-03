港股收市｜恒指紅盤拗腰9百點 收市倒升363點

港股在2023年第一個交易日報捷，恒生指數早段曾挫478點後即持續爬高並倒升，午後高見20,212點，最多升431點，即一度低位反彈909點，收市仍漲363點或1.8%，報20,145點，至逾4個月高，距俗稱牛熊線的250天移動平均線20,379點，只相差234點；國企股指數報6,833點，漲129點或1.9%；恒生科技指數報4,233點，走高104點或2.5%。大市主板成交額1,207億元。

A股亦低開走高，上證綜合指數報3,116點，揚27點或0.9%；深圳成分指數報11,117點，揚101點或0.9%；創業板指數報2,356點，走高9點或0.4%。兩市合共成交額7,888億元人民幣。

聯通漲 7% 藍籌最佳

中資電訊、汽車股、醫藥及股濠賭股領升，中國聯通(762)日大升0.35元或7.3%，報5.18元，為表現最好藍籌；緊次為昨公布上月銷售數據的比亞迪(1211)，全日飆9元或4.7%，報201.6元。另外藥明生物(2269)大升2.7元或4.5%，報62.55元；吉利汽車(175)報11.86元，漲0.46元或4%；銀河娛樂(027)報53.6元，走高2元或3.9%；金沙中國(1928)報26.9元，揚1元或3.9%。逆市向下的藍籌有恒安國際(1044)及農夫山泉(9633)等，前者報40.7元，跌0.75元或1.8%；後者報43.65元，失0.45元或1%，為表現最差兩大藍籌。

滬深港股通吸資，合共淨買額42.5億元，上海佔31.21億元，深圳佔11.29億元。