港股收市｜恒指終止「六連升」跌330點　守兩萬二關　成交縮至3100億(更新)

港股連升6個交易日後今日(3日)有回吐，恒生指數高開40點後倒跌，最多曾跌1,000點，一度失守22,000點，中午收報21,743點，跌700點。惟港股在下午後大逆轉，跌幅不幅收窄，收市報22,113點，跌330點，大市成交比昨日4,340億元，再縮至3,103億元；國企指數7,914點，跌127點；恒生科技指數4,978點，跌178點。