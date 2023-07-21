港股收市｜恒指結束3日跌勢收報19075點 　全周累跌1.7%

港股3日插逾485點後反彈。恒指低開9點，報18,918點；國指高開81點，報6,445點；科指高開4點，報4,136點。
【16:50更新】
港股結束3日跌勢，重上19,000點收市，港股因周一打風關係，故僅開4日市，全周累跌1.7% 。恒指升147點，收報19,075點，成交766億元；科指升1%，報4,104點。
滙豐（005）連升7天，股價再升0.8%破頂，收報64.3元；恒生（011）升4%，是升幅最大藍籌。阿里巴巴（9988）升2%；內房股向下，碧桂園（2007）逆市跌半成。
【15:10更新】
恒指現升126點，報19,054點；科指升0.84%，報4,097點。
ATM，阿里巴巴（9988）升1.5%；美團（3690）升1.1%；騰訊（700）升0.3%。
半新股新傳企劃（1284）午後最新回升逾12%，高見1.2元，創上市後新高。
【14:05更新】
大市升幅收窄至約68點，報18,996點，於萬九點附近區間上落；科指升0.52%，報4,084點。
碧桂園（2007）獲總額逾65億港元雙幣定期貸款再融資，現跌逾4%；阿里巴巴（9988）悉售所持商湯B類股份，商湯（020）現升近3%。
【12:35更新】
恒指半日升136點，報19,064點，大市成交448.5億元，主要由金融及新經濟股主導。阿里健康（241）表現最好，升3.2%；碧桂園（2007）表現最差，跌2.7%。科指扭4天連跌，現升1.1%，報4,107點。
滙豐（005）連升7日，周五（21日）再升0.8%破頂；ATM升0.5%至逾1%；汽車股、內房股普遍偏軟；盈警拖累昨日股價而急挫的舜宇光學（2382）續跌0.6%。
【11:10更新】
恒指現升175點，報19,100點；科指升1.24%，報4,114點。
滙豐（005）已連升7天，股價現升0.9%，破頂高見64.4元。
濠賭股個別發展，藍籌股銀娛（027）及金沙（1928），分別跌0.3%及0.4%。
ATM上揚，騰訊（700）升0.6%；美團（3690）升1%；阿里巴巴（9988）升1.3%。
【10:10更新】
恒指現升84點，報19,020點；科指升1.16%，報4,110點。
汽車股逆市挫，吉利（175）跌2%，比亞迪（1211）跌逾1%，長汽（2333）跌0.6%，廣汽（2238）跌0.4%。
半新股巨星傳奇（6683）回吐逾5%；同為半新股的新傳企劃（1284）曾升逾6%，高見1.17元上市後新高，現跌2.8%。
內地電訊商6月數據向好，中移動（941）升0.5%，聯通（762）升0.4%，中電信（728）升0.7%。