港股收市｜恒指結束3日跌勢收報19075點 　全周累跌1.7%

大市升幅收窄至約68點，報18,996點，於萬九點附近區間上落；科指升0.52%，報4,084點。

滙豐（005）連升7天，股價再升0.8%破頂，收報64.3元；恒生（011）升4%，是升幅最大藍籌。阿里巴巴（9988）升2%；內房股向下，碧桂園（2007）逆市跌半成。

【12:35更新】

恒指半日升136點，報19,064點，大市成交448.5億元，主要由金融及新經濟股主導。阿里健康（241）表現最好，升3.2%；碧桂園（2007）表現最差，跌2.7%。科指扭4天連跌，現升1.1%，報4,107點。

滙豐（005）連升7日，周五（21日）再升0.8%破頂；ATM升0.5%至逾1%；汽車股、內房股普遍偏軟；盈警拖累昨日股價而急挫的舜宇光學（2382）續跌0.6%。

【11:10更新】

恒指現升175點，報19,100點；科指升1.24%，報4,114點。

滙豐（005）已連升7天，股價現升0.9%，破頂高見64.4元。

濠賭股個別發展，藍籌股銀娛（027）及金沙（1928），分別跌0.3%及0.4%。

ATM上揚，騰訊（700）升0.6%；美團（3690）升1%；阿里巴巴（9988）升1.3%。

【10:10更新】

恒指現升84點，報19,020點；科指升1.16%，報4,110點。

汽車股逆市挫，吉利（175）跌2%，比亞迪（1211）跌逾1%，長汽（2333）跌0.6%，廣汽（2238）跌0.4%。

半新股巨星傳奇（6683）回吐逾5%；同為半新股的新傳企劃（1284）曾升逾6%，高見1.17元上市後新高，現跌2.8%。

內地電訊商6月數據向好，中移動（941）升0.5%，聯通（762）升0.4%，中電信（728）升0.7%。

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