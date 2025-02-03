港股收市｜恒指蛇年開局收復失地　微跌7點重上2萬關(更新)

中芯阿里撐市紓緩特朗普關稅戰 【16:30更新】芯片和AI概念股造好，中芯國際(981)被指克服5奈米製程核心技術，全日升逾一成，報41.9元，是全日表現最好的藍壽；華虹半導體(1347)升0.2%；宏光半導體(6908)升9.8%。

發布新版本人工智能模型的阿里巴巴(9988)升逾6%，報94元。 個別人工智能(AI)大模型DeepSeek概念股造好，金山雲(3896)飆31.4%；金山軟件(388)升5.6%；商湯升近5%；萬國數據(9698)升逾3%。 美國國務卿魯比奧呼籲終止中國影響巴拿馬運河，巴拿馬宣布將退出「一帶一路」，子公司經營巴拿馬2個運河的長和(001)跌0.7%，報38.9元。 騰訊(700)升0.75%，報404.2元。 金沙中國(1928)去年第四季經調整物業EBITDA按年跌12.7%，股市全日跌約7%，報17.3元，是表現最差的藍壽。 外媒指中芯攻克5奈米製程核心技術 【12:40更新】恒生指數半日跌幅收窄，收復2萬關，中午報20,075點，跌149點，大市成交額787億元。國企指數7,322點，跌59點；恒生科技指數4,691點，跌31點。

AI概念股造好，有外媒報道，指中芯國際(981)成功攻克5納米製程核心技術，中芯半日逆市急升逾7%，報40.9元，是半日升幅最大藍籌；其次為阿里巴巴(9988)跌逾5%，報92.9元。 騰訊(700)撐市，半日升0.1%，報401.6元；美團(3690)跌近4%，報142.7元；百度(9888)跌5%，報82.8元；京東(9618)跌逾3%，報151.5元。 網醫股下挫，京東健康(6618)跌近7%，報29.85元，是半日跌幅最大藍籌；阿里健康(241)跌近3%，報3.51元。平安健康(1833)跌0.01元，報6.12元。 AI概念股阿里及中芯逆市造好 【10:00更新】科技股普跌，騰訊(700)跌0.5%，報399元；美團(3690)跌逾3%，報142.5元；百度(9888)一度跌7%，報81.65元。阿里巴巴(9988)則逆市升逾5%，報92.85元，是目前表現最好的藍籌，此前發布新版通義千問Qwen 2.5-Max AI模型。

中芯國際(981)逆市急升5%，報39.9元，為其次表現最好的藍籌。 港交所跌逾1%，報298元；滙控(005)微跌0.3%，報79.7元。