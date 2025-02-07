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財經
2025-02-07 17:18:00

港股收市｜恒指蛇年首周強勢　累升逾900點重上二萬一　今成交破2400億(更新)

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港股半日升319點重上兩萬一關，半日成交達1,292億。(資料圖片)

港股半日升319點重上兩萬一關，半日成交達1,292億。(資料圖片)

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港股踏入蛇年後，受DeepSeek的加持，氣勢如虹。恒生指數今(7日)低開33點後迅速反彈，半日倒升319點，突破去年12月10日的高位，全日升241點，報21,133點，大市成交增至逾2463億元，是近兩個月最多。科指升1.8%，收報5,150點；國指升1.2%，收報7,784點。總結全周，恒指累升逾900點，連升4周。

傳供應晶片給比亞迪   黑芝麻曾升逾55%

【17:00更新】車股強勢，比亞迪(1211)將於下周一(10日)發布智能駕駛系統，升逾4%，一度高見332.4元破頂，至於市傳比亞迪會採用黑芝麻智能(2533)的智駕晶片，後者股價一度飆55%，收市升逾37%。

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其中吉利汽車(175)大升8%，是表現最佳藍籌。

騰訊(700)、阿里巴巴(9988)和美團(3690)分別升逾1%至2%。

下周公布業績的中芯國際(981)先升後回，跌逾2%。

小米比亞迪雙雙破頂

【12:45更新】車股強勁，比亞迪(1211)再升5%破頂，報332.4元；小米(1810)升近6%，報42.9元，再破頂；吉利(175)升近9%，報17.86元；理想(2015)升6%，報101.9元。

騰訊(700)升2.6%，報431元；阿里巴巴(9988)升2%，重上100元；美團(3690)升2.8%，報154.3元。

晶片股熱炒，中芯(981)今日再破項，半日升1%，報48.5元；華虹(1347)升0.1元，報27.3元。

信義光能(968)升近一成，報3.65元，是半日升幅最大藍籌；中海油(883)跌逾1%，報18.52元，是半日跌幅最大藍籌。

(市場時有波動，股價請以實時公布為準，上文並非作任何投資或買賣的建議。)

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