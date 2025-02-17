港股收市｜恒指衝高回落跌4點　成交高見4002億　騰訊逼近500元(更新)

內地人工智能(AI)DeepSeek的崛起，帶動港股資產價值重估，加上市場觀望國家主席習近平出席民營企業座談會消息，恒生指數全日表現反覆，高開134點，最多升逾300點，逼近兩萬三點大關，惟獲利盤湧現，令大市一度轉跌近300點，收市跌4點，報22,616點，大市成交進一步增至4002億元。國企指數8,323點，跌7點；恒生科技指數5,499點，跌26點。
中資電訊股強勁 中聯通升逾7%冠藍籌
【16:30更新】科技股個別發展，微信測試AI搜索並接入DeepSeek，騰訊(700)最多升近8%，突破500元大關，高見512元，收市仍升近4%，報493.6元；惟百度(9888)跌近7%，報89.85元，跌6.7元，是全日表現最差藍籌。
小米(1810)升1.01%，報45.15元；阿里巴巴(9988)跌逾1%，報122.2元；美團(3690)跌近0.6%，報168.9元。
中芯國際(981)升逾4%，報47.5元。
中資電訊股表現強勁，3大電訊商都升創52周新高，中聯通(762)升逾7%，報8.87元，升0.63元，是全日表現最強藍籌；中電信(728)升3%；中移動(941)升0.44%
百度跌逾6% 市場靜待習近平見私企領導言論
【12:30更新】恒指半日升41點，報22,661點，大市成交2,528億元；科指跌6點，報5,519點；國企指數則升逾4點，報8,336點，市場靜待習近平會見私營企業領導的言論。
騰訊(700)最多升近8%，高見512元，半日仍升逾4%，報495元，旗下微信正測試AI搜索並接入DeepSeek；百度(9888)旗下百度搜索將全面接入DeepSeek及文心大模型深度搜索功能，股價跌逾6%，報90元，是半日跌幅最大藍籌。
阿里巴巴(9988)微跌0.1元，報124元；小米(1810)回吐0.34%，報44.55元；中芯國際升逾3%，報47.05元。
中國聯通(762)升近5.5%，報8.69元，是半日表現最好的藍籌。
滙豐控股(005)周三公布全年業績，預料末期息增派10%，股價升0.41%，報84.85元。
騰訊升至逾3年高位
【11:45更新】港股中午收市前一度轉跌，其後傳出央視報道，指國家主席習近平出席民營企業座談會，聽取民營企業負責人代表發言後，習近平發表了重要演說。李強、丁薛祥出席座談會，由王滬寧主持。恒指反彈升21點，現報22,641點。
騰訊(700)股價曾升逾7%，重上500元，報509元，見3年多以來的高位，現升4.3%，報495元，是表現其為好的第二大藍籌；阿里巴巴(9988)倒跌0.4%，報123.6元；美團(3690)升0.5%，報170元。
中國聯通(762)升逾5%，報8.68元，是目前表現最好的藍籌。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)