港股收市｜恒指衝高回落跌4點　成交高見4002億　騰訊逼近500元(更新)

騰訊(700)最多升近8%，高見512元，半日仍升逾4%，報495元，旗下微信正測試AI搜索並接入DeepSeek；百度(9888)旗下百度搜索將全面接入DeepSeek及文心大模型深度搜索功能，股價跌逾6%，報90元，是半日跌幅最大藍籌。

【11:45更新】 港股中午收市前一度轉跌，其後傳出央視報道，指國家主席習近平出席民營企業座談會，聽取民營企業負責人代表發言後，習近平發表了重要演說。李強、丁薛祥出席座談會，由王滬寧主持。恒指反彈升21點，現報22,641點。

騰訊(700)股價曾升逾7%，重上500元，報509元，見3年多以來的高位，現升4.3%，報495元，是表現其為好的第二大藍籌；阿里巴巴(9988)倒跌0.4%，報123.6元；美團(3690)升0.5%，報170元。

中國聯通(762)升逾5%，報8.68元，是目前表現最好的藍籌。

(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)