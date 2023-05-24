港股收市｜恒指跌穿橫行通道創兩個月低 北水加速沽貨

市場好消息欠奉，港股連續兩日下挫，恒生指數低見19,046點，最多挫385點，收市仍失315點或1.6%，兩日累挫563點，並跌穿19,300至20,300點水平的近月橫行通道；國企股指數報6,478點，跌125點或1.9%，與恒指齊創兩個月低；恒生科技指數報3,775點，跌76點或近2%。主板成交額連續5日不足千億，今日錄980億元。

A股亦走低，上證綜合指數報3,204點，失41點或1.3%；深圳成分指數報10,920點，跌92點或0.8%；創業板指數報2,245點，跌8點或0.4%。兩市合共成交額8,027億元人民幣。