港股收市｜恒指跌穿橫行通道創兩個月低 北水加速沽貨

市場好消息欠奉，港股連續兩日下挫，恒生指數低見19,046點，最多挫385點，收市仍失315點或1.6%，兩日累挫563點，並跌穿19,300至20,300點水平的近月橫行通道；國企股指數報6,478點，跌125點或1.9%，與恒指齊創兩個月低；恒生科技指數報3,775點，跌76點或近2%。主板成交額連續5日不足千億，今日錄980億元。
A股亦走低，上證綜合指數報3,204點，失41點或1.3%；深圳成分指數報10,920點，跌92點或0.8%；創業板指數報2,245點，跌8點或0.4%。兩市合共成交額8,027億元人民幣。
盈富逾百億成交 按日多七成
悶市下盈富基金(2800)成交突增大，全日成交額103.4億元，按日多近七成，並為最活躍港股，收市報19.31元，跌0.29元或1.5%。
藍籌股方面，阿里巴巴(9988)挫1.95元或2.3%，報81.05元，推低大市36點，為跌市火車頭。至於藍籌表現最差為龍湖集團(960)，全日報16.14元，跌1.38元或7.9%；其次為聯想集團(992)及中信股份(267)，前者報7.24元，跌0.6元或7.7%，後者報9.64元，失0.58元或5.7%。藍籌表現最好為信義光能(968)，報8.45元，升0.34元或4.2%；另外長和系全線成避風港，長江基建集團(1038)報42.2元，升0.95元或2.3%；長江實業集團(1113)報43.55元，漲0.9元或2.1%；長江和記集團(001)報48.95元，升0.6元或1.2%。
港股通錄1個月以來最大額走資，滬深合共淨沽出44.83億元，上海佔13.79億元，深圳佔31.04億元。