港股收市｜恒指跌穿21000 百度逆市升3.8%藍籌最佳

恒生指數失守21,000點，全日收報20,812點，跌301點或1.4%，上下波幅391點，恒生科技指數報4,288點，下滑41點或1%；國企股指數報7,018點，瀉92點或1.3%。主板成交額約1,123億元，北水錄淨流入約59億元。

股份方面，AI概念股繼續成焦點，百度(9888)逆市飆升，一度漲7.5%，高見154.6元，收市仍漲5.4元或3.76%，報149.1元，成交約28.1億元，為最大升幅藍籌。據報，愛奇藝將全面接入百度「文心一言」，共同探索將人工智能自主生成內容(AIGC)技術應用。

連帶其他相關股份曾一度炒高，商湯(020)曾報2.86元，曾漲4.4%，收市倒跌0.4%，報2.73元，成交約8.5億元；美圖(1357)曾飆8%，報2.43元，惟收市「原地踏步」，冇升跌報2.25元，成交3.1億元。

成文心一言夥伴 超媒體曾飆 2.2 倍

超媒體(072)旗下商業周刊事業群亦成為文心一言首批生態合作夥伴，該股午後升勢加快，飆逾2.2倍高見1.2元破頂，收報1元，仍漲1.7倍，成交逾4,500萬元。

碧桂園系瀉半成

碧桂園(2007)及碧桂園服務(6098)分別跌5.6%及5.7%，收報2.53元及16.24元，為表現最差藍籌，其他內房及物管股走低，中國海外(688)跌近半成，報19.12元，龍湖集團(960)跌3.5%，華潤萬象生活(1209)收跌3.6%，報42.45元。