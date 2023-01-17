港股收市｜恒指跌169點 生科股弱 藥明生物瀉6%

農曆新年長假在即，大市陷悶局！恒生指數4連升後斷纜，最低跌329點，收市跌幅收窄至169點或0.8%；國企股指數報7,314點，手人土36點或0.5%；恒生科技指數報4,500點，失6點或0.1%。主板成交額1,267億元。

A股各自走未有方向，上證綜合指數報3,224點，跌3點或0.1%；深圳成分指數報11,800點，漲14點或0.1%；創業板指數2,545點，揚6點或0.2%。兩市合共成交額7,072億元人民幣。

騰訊阿里逆市升

友邦保險(1299)及藥明生物(2269)成跌市推手，前者報85.6元，跌2.35元或2.7%，拖累大市45點；後者遭主要股東配股減持，收市報69.4元，跌4.5元或6.1%，推低26點，並為表現最差藍籌。至於騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)逆市走高，騰訊升373.8元，漲3.6元或1%，阿里報114.5元，升1.1元或1%，分別貢獻大市18點及19點。

板塊方面，生物科技股捱沽，除藥明生物外，開拓藥業(9939)瀉14%，報10.2元；微創機器人(2252)大跌8.9%，報31.2元；亞盛醫藥(6855)、沛嘉醫療(9996)及基石藥業(2616)全數跌幅亦超過8%。

港股通吸資，滬深合共淨買額26.7億元，上海佔8.77億元，深圳佔17.93億元。