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財經
2023-09-26 17:09:02

港股收市｜恒指跌262點創10個月低 騰訊曾失300關

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港股收市｜恒指跌262點創10個月低 騰訊曾失300關

騰訊收市險守三百關，報300元，仍跌4.4元或1.4%。(資料圖片)

港股跌穿今年低位，創10個月低！恒生指數連續兩日走低，今日一度最多再跌350點，跌穿822日低位17,573點，創去年11月下旬以來10個月低，收市報17,466點，失262點或1.5%，收市價計亦為10個月低；國企股指數報6,030點，失99點或1.6%；恒生科技指數報3,817點，跌65點或1.7%。主板成交額825億元。

A股亦向下，上證綜合指數報3,102點，跌13點或0.4%；深圳成分指數報10,060點，走低60點或0.65；創業板指數報1,989點，失15點或0.8%。兩市合共成交額6,656億元人民幣。

港股收市｜北水吸資大減 外資續掟A

港股通吸資額大減，滬深合共淨買額僅1.59億元，當中上海走資2.98億元，深圳吸資4.57億元。外資亦續從A股流走，滬股通走資29.83億元人民幣，深股通走資33.13億元人民幣，合共流走62.96億元人民幣。

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港股收市｜恒指跌262點創10個月低 騰訊曾失300關

港股通吸資額大減，滬深合共淨買額僅1.59億元。(資料圖片)

信義玻璃(868)為表現最差藍籌，全日報9.89元，跌6.2%0.65元；舜宇光學(2382)53.1元，跌3.15元或5.6%；李寧(2331)亦失1.75元或5.2%，報32.05元。上升藍籌僅7隻，翰森製藥(3692)表現最佳，錄10.34元，升0.3元或3%；周大福(1929)11.46元，漲0.32元或2.9%；新奧能源(2688)66.05元，漲1.7元或2.6%。騰訊控股(700)一度失守300元關，低見298.2元，收市險守，報300元，仍跌4.4元或1.4%。友邦保險(1299)成跌市火車頭，全日挫1.95元或3.1%，報61.65元，拖低大市37點。

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