港股收市｜恒指跌266點 油股重挫 阿里逆市升

美匯創20年高、環球衰退風險憂慮，再加上內地A股走弱，恒生指數低開76點後愈跌愈深，午後低見21,286點，最多瀉567點，收市報21,586點，仍挫266點或1.2%，仍然險守百天線(21,571點)；國企股指數報7,545點，失96點或1.3%；恒生科技指數報4,801點，跌59點或1.2%。主板成交額約1,413億元。

A股向下，上證綜合指數報3,355點，跌48點或1.4%；深圳成分指數報12,811點，跌161點或1.3%；創業板指數報2,802點，走軟22點或0.8%。兩市合共成交額約1.09萬億元人民幣。

滙控挫 3.5% 推低大市 60 點

國際油價每桶跌曾穿百美元關，中海油(883)報9.9元，跌0.5元或4.8%；中國石油(857)報3.55元，跌0.16元或4.3%，為兩大跌幅藍籌。相反信義光能(968)全日升0.2元或1.7%，報12.24元，藍籌最佳；另外阿里巴巴(9988)逆市升1.8元或1.6%，報117元，撐起大市27點。跌市火車頭則為滙豐控股(005)，全日挫1.8元或3.5%，報49.1元，推低恒指60點。

港股通續走資，滬深合共淨沽額35.66億元，上海淨沽出22.56億元，深圳淨沽出13.1億元。