港股收市｜恒指跌282點 成交不足千億兩個月低

美債息走高，拖累港股向下。恒生指數收市報20,367點，跌282點或1.4%；國企股指數報6,889點，跌113點或1.6%；恒生科技指數報4,102點，走低100點或2.4%。主板成交額不足千億元，僅錄999億元，為2月中後兩個月低。

A股低開並在午後跌幅擴大，上證綜合指數收市報3,370點，失23點或0.7%；深圳成分指數報3,089點，挫22點或0.7%；創業板指數報2,415點，跌15點或0.6%。兩市合共成交額1.08萬億元人民幣。

騰訊阿里領跌

騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)領跌，前者失8.2元或2.2%，報357.2元，拖低大市38點；後者全日報92.25元，跌2.55元或2.7%，拖低恒指47點，兩股合共拖累85點或30%跌幅。另外小米集團(1810)報11.9元，失0.54元或4.3%。至於表現最差藍籌為碧桂園服務(6098)及碧桂園(2007)，前者跌0.76元或5.2%，報13.92元；後者報2.22元，失0.11元或4.7%。

濠賭股有資金追捧，銀河娛樂(027)報57.95元，升2.45元或4.4%，為表現最好藍籌；金沙中國(1928)排第二，全日報28.75元，走高0.65元或2.3%。

滬深港股通吸資，合共淨買額29.65億元，上海佔14.86億元，深圳佔14.79億元。