港股收市｜恒指跌357點 6大跌幅藍籌5隻科技巨頭

科網股再捱沽，拖累港股再下挫。恒生指數今早一度升55點，及後時續向下，一度挫383點，收市仍失357點或1.7%，報20,529點；國企股指數報6,925點，失138點或近2%；恒生科技指數跑輸，報4,158點，挫153點或3.6%。主板成交額1,112億元。

A股則向上，上證綜合指數報3,306點，走高16點或0.5%；深圳成分指數報11,968點，升14點或0.1%；創業板指數則走低，報2,469點，失10點或0.4%。兩市合共成交額9,214億元人民幣。

京東挫 8.5% ATMJ 佔七成跌市

ATMJ及滙豐控股(005)領跌，騰訊控股(700)大挫15.2元或4%，報361.8元，拖低大市78點；阿里巴巴(9988) 挫4.2元或4.2%，報95.2元，拖低大市74點；美團(3690)報139.8元，跌6元或4.1%，拖跌大市45點；京東集團(9618)報189.7元，失17.7元或8.5%，為表現最差藍籌，拖低大市51點，4股共拖低大市248點或七成跌幅。事實上，6大跌幅藍籌，5股為科技股巨頭，除京東外，百度集團(9888)報138.1元，失6.9元或4.8%，為第二大跌幅藍籌，第三為阿里，美團第五，騰訊第六。

另外，今日放榜滙控報57.6元，跌1.15元或近2%，拖低大市36點。表現最好藍籌為同日放榜的恒生銀行(011)，全日報128.2元，升4.1元或3.3%。

港股通轉吸資，滬深合共淨買額4.69億元，上海佔1.57億元，深圳佔3.12億元。