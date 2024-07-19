港股收市｜恒指跌360點創近3個月低位　本周累跌逾700點 (更新)

【17:00更新】三中全會的消息，暫未見令港股獲得支持。恒生指數今(19日)顯著受壓，低開174點後，最多跌400點，收市跌360點，報17,417點，接近4月25日收報17,284位低位，本周累計跌784點。今日(19日)大市成交1,020億元；國企指數6,165點，跌141點；恒生科技指數3,536點，跌76點。
比亞迪逆市升0.5%
十大活躍港股方面，騰訊(700)跌逾1%，報364元；盈富基金(2800)跌近2%，報17.98元；中海油(883)跌4.87%，報20.5元；美團(3690)跌逾1%，報117.5元；阿里巴巴(9988)跌逾2%，報73.8元；恒生中國企業(2828)跌2.2%，報63.34元；建設銀行(939)跌2.5%，報5.34元；中國移動(941)跌1.1%，報75元；中石油(857)跌約4.7%，報7.11元，比亞迪(1211)逆市升0.5%，報243元。
農夫山泉獲道歉今回吐逾4%
內需股方面，農夫山泉(9633)獲消委會道歉後，今日回吐逾4%，報33.75元；蒙牛(2319)跌近5%，報14.5元；海底撈(6862)跌4%，報13.14元；百勝中國(9987)跌近3%，報236.8元。
晶片股則逆市做好，中芯國際(981)升近2%，報17.62元；華虹半導體(1347)升5%，報23.6元；晶門半導體(2878)升1.67%，報0.305元。
恒生指數｜港股初段急瀉逾300點 農夫山泉回吐逾4%
【10:50更新】港股今早(19日)跟隨外圍股市下挫，恒生指數低開174點後，反覆向下，初段跌逾300點。截至發稿，恒生指數最新報17,427點，跌353點，大市成交386億元，國企指數6,171點，跌134點，恒生科技指數跌60點，報3,552點。
科技股領跌，截至發稿，騰訊(700)最新跌約3元，報366.4元；阿里巴巴(9988)跌約2%，報73.7元；美團(3690)跌逾1%，報約118元；京東(9618K)跌3%，報103元。
至於昨日經消委會道歉後，股價受到刺激一度急升8%的農夫山泉(9633)，今日初段回吐逾4%，跌約1.5元，最新報33.9元，總市價約3,812億元。
泡泡瑪特發盈喜升12%
另外，金礦股受壓，紫金(2899)跌約5%，報16.04元；招金(1818)跌逾7%，報14.76元；靈寶黃金(3330)跌逾9%，報3.37元。
至於泡泡瑪特(9992)發盈喜，預計上半年收入增長不低於55%；溢利增長不低於90%，股價初段曾升逾12%，報41.2元，升3.55元。