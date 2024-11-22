港股收市｜恒指跌371點連跌兩周　見近兩個月低位

市場靜待內地政策走向以及美國候任總統特朗普上任後的國際局面，恒生指數自特朗普當選後已連跌兩周，港股今日(22日)全日跟隨滬深股市下跌，恒生指數最多急跌逾400點，落到19,100點水平，收報19,229點，跌371點，大市成交約1,580億元，全周跌約360點，兩周以來累跌約1,000點，見近兩個月的低位。國企指數報6,887點，跌147點；恒生科技指數4,246點，跌111點。
百度挫逾8%藍籌最差 晶片股急跌
【16:30更新】科技股領跌，百度(9888)第三季業績未符預期，股價跌逾8%，報76.65元，是全日跌幅最大藍籌；騰訊(700)跌近2%；阿里巴巴(9988)跌逾4%，報80.7元；美團(3690)跌3%；快手(1024)跌4%。
晶片股急跌，中芯(981)跌逾6%；華虹(1347)跌逾7%；ASMPT(522)跌2%。
港交所(388)跌逾4%；比亞迪(2594)跌2.6%。
內險股急挫，中國平安(2318)跌3%；中國人壽(2628)跌7%；中國太平(966)跌逾4%。
部分手機設備股逆市造好，比亞迪電子(285)升4%，連漲6日，是全日升勢最強藍籌；小米(1810)升1%；瑞聲(2018)升近8%。