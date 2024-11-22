港股收市｜恒指跌371點連跌兩周　見近兩個月低位

港股收市｜恒生指數跌371點，自特朗普當選美國總統後已連跌兩周。(資料圖片)

市場靜待內地政策走向以及美國候任總統特朗普上任後的國際局面，恒生指數自特朗普當選後已連跌兩周，港股今日(22日)全日跟隨滬深股市下跌，恒生指數最多急跌逾400點，落到19,100點水平，收報19,229點，跌371點，大市成交約1,580億元，全周跌約360點，兩周以來累跌約1,000點，見近兩個月的低位。國企指數報6,887點，跌147點；恒生科技指數4,246點，跌111點。