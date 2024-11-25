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財經
2024-11-25 17:30:00

港股收市｜恒指跌78點　快手新東方染藍升逾3%　新世界挫逾4%(更新)

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新世界被剔除恒生指數成分股，股價今早初段曾跌逾5%。(資料圖片)

新世界被剔除恒生指數成分股，股價今早初段曾跌逾5%。(資料圖片)

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港股延續上一個交易日跌勢。恒生指數今早(25日)高開77點後，全日反覆向下，收市報19,150點，跌78點，大市成交額1,833億元國指跌24點，報6862點，科指跌10點，報4,235點。

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【17:00更新】新世界發展(017)全日跌4.3%，收市報6.65元。恒指公司上周五宣布，將會從恒指成份股組合剔走新世界，於12月9日生效。

至於即將獲納入恒指的新東方(9901)升3.8%；另一準新貴快手(1024)，升幅更達4.5%，報46.35元。

科技股普跌，騰訊(700)跌1%、阿里巴巴(9988)升1.5%﹑美團(3690)跌3.1%﹑京東(9618)跌3.1%、小米(1810)跌0.5%。

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滙豐(005)跌0.2%﹑港交所(388)跌0.5%，友邦(1299)升0.5%。

快手新東方染藍   初段升曾3%及4%

【10:00更新】恒指成份股將會納入快手(1024)、新東方(9901)，快手股價最新升逾3%，報45.9元，新東方升4%，報45.95元；而被剔除的新世界(017)，股價初段曾跌逾5%，報6.6元。成份股數目將由82隻增加至83隻。

國指則將納入中國財險(2328)，剔出龍湖(960)，成份股數目維持50隻。財險初段升逾2%，報12.24元；龍湖最新跌0.37%，報10.72元。

至於將被納入科技指數成份股的美的(300)，初段升逾4%，高見71.75元，被剔除的微博(9898)最新升3.8%，報72.3元。成分股數目維持30隻。

(股價隨時變動，上以數字請以實時公布為準，本文不作任何投資或買賣建議。)

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