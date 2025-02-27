港股收市｜恒指轉跌69點成交增至4064億　小米破頂倒跌　大市回調是時候上車？(有片)

恒生指數經過周三(26日)一度升900點後，在今日(27日)期指結算日表現反覆。港股在低開4點後，初段升逾200點，惟突破24,000點後見沽壓，轉跌最逾300點，收市競報23,718點，跌69點，大市成交額4,065億元，創年初至今新高；國企指數8,734點，跌58點；恒生科技指數5,881點，跌72點。

內需股熱炒，海底撈(6862)升逾6%，報17.08元，是全日升幅最大藍籌；華潤啤酒(291)升逾4%，報26.25元；奈雪的茶(2150)曾急升43%，收市仍升21%，報2.15元。

車股向好，比亞迪(1211)收市升逾2%，盤中曾高見408.8元創新高；吉利(175)升6%、蔚來(9866)和小鵬(9868)均升6%，分別報18.98元、37元及86.75元。

將於今晚公布新款手機及新車的小米(01810.HK)，股價曾在盤中升4%再創52新高，但其後轉跌，收市跌逾5%，報53.1元，跌3.2元，是全日跌幅最大藍籌。

內需股熱炒 奈雪的茶飆逾37%

【12:25更新】騰訊(700)跌逾1%，報496元，失守500元；阿里巴巴(9988)跌逾2%，報134元；美團(3690)跌逾1%，報171.2元；京東(9618)跌逾1%，報165.9元。