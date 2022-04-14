港股收市｜恒指連升3日累增373點 成交不足千億

美國10年期國債息率回落並跌則穿2.7厘，帶挈美股周三急彈，港股復活節長假前造好，恒生指數收市升143點或0.7%，報21,518點，續企業20天線以下(21,754點)，上下波幅僅229點，港股連升3日累增373點，惟成交不足千億元，僅989億元，為本月初以來最少。至於本周則累跌354點。

國企股指數報7,385點，升70點或1%，恒生科技指數報4,320點，揚51點或1.2%。

阿里巴巴逆市走低 為表現最差藍籌

據外電引述消息指，中共中央紀律檢查委員會等機構近期對馬雲旗下螞蟻集團與金融機構及國有企業等業務往來作調查，並涉與前杭州市委書記周江勇腐敗案調查的一部分。阿里巴巴(9988)逆市下滑，全日最多跌4.7%，低見93.85元，收市仍挫3.1%，報95.5元，成交50億元，為表現最差藍籌，單隻股份拖低恒指47點。

內需股造好，海底撈(6862)再飆逾一成，收報16.16元，成交5.4億元，連升3日累漲27%，碧桂園服務(6098)揚2.35元或6.5%，收報38.7元，而李寧(2331)升3.45元或5.7%，報63.95元；華潤啤酒(291)揚2.35元或5.3%，收報46.3元。

北水持續流入，今日合共9.41億元，但按日大減67.8%，連續5日錄淨流入累涉59.73億元，而南向則休市。