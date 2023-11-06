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財經
2023-11-06 17:15:50

港股收市｜恒指連升3日 萬八關得而復失 成交額相隔三周後重返千億

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港股收市｜恒指連升3日 萬八關得而復失 成交額相隔3周後重返千億

大市成交相隔約三個星期後重返千億元水平，達約1,151.9億元，為9月中以來最多。(資料圖片)

市場對聯儲局再加息的預期降溫，外圍股市造好，港股亦一度重上萬八關，惟收市得而復失。恒生指數高開249點，報17,913，成功收復50天移動平均線(17,762)，早段衝高至18,307點，午後走勢回順，收市報17,966點，升302點或1.7%，連升三日累漲864點。國企股指數漲129點或2.1%，收報6,182點。恒生科技指數上揚161點或4.1%，收報4,098點。大市成交相隔約三個星期後重返千億元水平，達約1,151.9億元，為9月中以來最多。

重磅科技股有支持，騰訊控股(700)全日漲3.3%，報312.6元，成交額約83.58億元居首。美團(3690)亦飆5.6%，報117.2元，成交額約45.75億元僅次於騰訊。京東集團(9618)及京東健康(6618)分別升3.8%3.6%。三大升幅藍籌股分別為華潤啤酒(291)、龍湖集團(960)及中國生物製藥(1177)，升幅為6.6%5.9%5.7%

資源股捱沽，「三桶油」中國石油(857)收報5.06元，瀉3.4%，為表現最差藍籌股；中國海洋石油(883)及中國石油化工(386)亦各跌3%0.7%。中國神華(1088)下滑3.1%，華潤電力(836)1.3%

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內地股市全線走高。上證綜合指數收報3,058點，升0.9%；深圳成分指數漲2.2%，重返1萬點水平，收報10,071點；創業板指數全日飆3.3%，成功重返2,000點關，報2,032點。當中券商、消費電子及汽車產業鏈股份表現較佳，滬深兩市超過4,600隻股份報升，成交重上萬億元人民幣水平，達約10,642億元人民幣。

亞太區主要股市亦造好，日經平均指數收報32,708點，升3.5%；南韓綜合股市漲5.7%，收報2,502點。台灣加權指數收市升0.9%，連升四日。

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