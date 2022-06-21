港股收市｜恒指連升3日 騰訊滙控走高 阿里健康飆12%

美股昨日(20日)假期休市，外圍股市如歐洲、日本等股市造好，虛擬貨幣反彈，帶動氣氛好轉，恒生指數高開101點，隨後升幅擴大，午後最多升401點，高見21,564點，收市報21,559點，漲395點或1.9%；國企股指數報7,549點，升149點或2%；恒生科技指數上揚102點或2.2%，報4,760點；主板成交額約1,193元。至於北水錄淨流入12.32億元，惟上海走資9200萬元，深圳淨吸資13.24億元。

騰訊傳進軍元宇宙

外媒指騰訊控股(700)正式進軍元宇宙市場，將組建XR部門，人數涉逾300人，由騰訊遊戲全球首席技術官沈黎領導，騰訊全日升2.8%或10.2元，報381元。其他科網股普遍上揚，美團(3690)升0.9%，阿里巴巴(9988)及小米集團(1810)走高1.3%及1.7%，京東集團(9618)升0.9%。

市場料英國加快加息 滙控渣打齊走高

英倫銀行表示若通脹帶來危險，將採取強而有力的行動，市場解讀將加快加息步伐，刺激銀行股抽高，滙豐控股(005)升3.7%，報51.4元；渣打集團(2888)升5.6%。中銀香港(2388)亦漲2.6%。金融股亦普遍上揚，中國平安保險(2318)漲2.7%，港交所(388)及友邦保險(1299)分別增1.6%及1.5%。

醫藥股標青，阿里健康(241)收報5.56元，勁飆12.1%，為表現最佳藍籌。藥明生物(2269)漲5%，收報71.1元，京東健康(6618)升6.5%，報62.7元。

中電盈警後挫 見 52 周低

焦點股份方面，昨日(20日)發盈警的中電控股(002)收市挫7.1%，報67.4元，見52周新低，並為表現最曳藍籌。騰訊大手減持新東方在線(1797)約7,460萬股，套現近7.2億元，持股比例由原來的9.04%降至1.58%，新東方在綫收市增3%，報17.5元；新東方(9901)則報16.5元，增4%。