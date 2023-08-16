港股收市｜恒指連跌4日累失919點 盈富成交稱冠

內地經濟堪憂，加上民營資產管理公司中植集團旗下中融信託傳至少30隻產品已逾期兌付，令中港股續陷低氣壓。恒生指數連挫4個交易日，今日最多再失320點，收市仍挫251點或1.4%，報18,329點，4日累挫919點；國企股指數報6,272點，失93點或1.5%；恒生科技指數報4,126點，跌53點或1.3%。主板成交額979億元。

A股亦走低，上證綜合指數報3,150點，失26點或0.8%；深圳成分指數報10,579點，跌100點或0.9%；創業板指數報2,132點，走低15點或0.7%。兩市合共成交額7,042億元人民幣。

最活躍港股為盈富基金(2800)，全日成交額97.8億元，較第二活躍的騰訊控股(700)的54.24億元成交，多八成，盈富收報18.85元，失0.26元或1.4%；騰訊報328.8元，跌3.8元或1.1%。至於領跌股為阿里巴巴(9988)及滙豐控股(005)，前者報59.95元，失1.25元或2%，推低大市32點；後者報89.25元，跌1.95元或2.1%，拖累恒指36點。

港股收市｜內房反彈 龍湖逆市升 3.7%

另外，東方海外國際(316)及李寧(2331)為表現最差藍籌，齊齊跌逾4%，前者報123.6元，失6.1元或4.7%；後者報39.4元，跌1.65元或4%。內房則見反彈，龍湖集團(960)報17.74元，升0.64元或3.7%，為表現最好藍籌；碧桂園服務(6098)報7.2元，升0.22元或3.2%；碧桂園(2007)報0.83元，漲0.02元或2.5%。

北水走資，滬深合共淨沽出30.43億元，上海淨流出4億元，深圳淨流出26.43億元。