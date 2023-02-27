熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
財經
2023-02-27 16:54:19

港股收市｜恒指連跌5日失250天線 海底撈逆市漲14%

分享：
港股收市｜恒指連跌5日失250天線 海底撈逆市漲14%

恒指連續5日下滑，累瀉943點，海底撈漲13.7%，為表現最佳藍籌。(資料圖片)

港股反覆走低，一度低見19,804點，跌206點，上下波幅僅282點，收市失守2萬關，報19,943點，下滑66點或0.3%，連續5日下滑，累瀉943點，亦失守250天線(19,976)。主板總成交額1224億元，北水連續5日錄淨流入，今日涉60.49億元，上海涉22.98億元，深圳涉37.51億元。

至於恒生科技指數報3,989點，跌20點或0.5%，國企股指數報6,670點，下滑33點或0.5%

聯通瀉3.7% 比亞迪去低逾3%

股份方面，上周發盈喜及被大行唱好的海底撈(6862)，全日飆升13.7%2.64元，報21.9元，為最大升幅藍籌，成交約23.9億元，其次為新世界發展(017)，收報21.25元，揚2.7%0.55元。表現最差藍籌為中國聯通(762)，跌3.7%，報5.43元，僅隨其後為比亞迪(1211)，走低3.4%，報215.4元。

科指成分股方面，表現最差為比亞迪電子(285)，收報23.25元，挫7%1.75元，其次為京東健康(6618)瀉逾半成，報55.65元。快手(1027)及理想汽車(2015)分別揚2.5%2.1%，表現最好。而連跌兩日的百度(9888)，今日反彈最多導半成，報137.4元，收市則升2%，報134元，成交約19.5億元。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受