港股收市｜恒指連錄6陰燭 累挫千七點

恒生指數以全日低位16,389點收市，挫311點或1.9%，連跌6日。(資料圖片)

市場氣氛續低迷，港股連錄6日陰燭。恒生指數今日低開1點後持續向下，並以全日低位16,389點收市，挫311點或1.9%，連跌6日累挫1,698點，距2011年歐債危機低位16,170點只相差1.3%；國企股指數報5,560點，挫131點或2.3%；恒生科技指數報3,157點，跌111點或3.4%。主板成交額850億元，按日縮25%。

A股報3,016點，失9點或0.3%；深圳成分指數報10,817點，跌20點或0.2%；創業板指數報2,350點，升7點或0.3%。兩市合共成交額7,283億元人民幣。

碧桂園瀉一成 3 日失 22%

內房恐慌波及優質房企，碧桂園(2007)再瀉9.8%或0.15元，至1.38元，連挫3日累失22%；碧桂園服務(6098)亦挫14.1%或1.48元，報9.04元，為兩大表現最差藍籌；另外旭輝控股(884)再跌0.06元或10.3%，至0.52元，連跌7日累挫四成。

科技股再成跌市主力，騰訊控股(700)大跌7.4元或2.9%，報246.2元，拖低大市37點；美團(3690)報146元，失4.4元或2.9%，拉低大市34點；京東集團(9618)則失176.6元，挫8.7元或4.7%，拖累恒指24點；阿里巴巴(9888)報102.2元，低4.8元或4.5%，拉低大市26點，4股共拖累恒指121點。另外，友邦保險(1299)成跌市火車頭，全日失1.9元或2.8%，拖累大市38點。

地產股逆市揚 新地新世界漲 2%

傳港府擬放寬非本地買家印花稅，本地地產股逆市揚，新鴻基地產(016)報90.6元，升2.35元或2.7%；新世界發展(017)報20.6元，走高0.45元或2.2%；長實集團(1113)報46.25元，走高0.55元或1.2%；恒基地產(012)報21.75元，漲0.25元或1.2%。

北水續南下，滬深港股通合共淨買額50.14億元，當中上海佔28.72億元，深圳佔21.42億元。