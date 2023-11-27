港股收市｜恒指過山車收市失34點 新世界3日挫22%

港股過山車未有方向，恒生指數高開118點後掉頭，一度大跌201點，收市跌幅收窄，報17,525點，仍失34點或0.2%；國企股指數報6,025點，跌15點或0.3%；恒生科技指數報4,031點，走高6點或0.2%。主板成交額759億元。

A股向下，上證綜合指數報3,031點，失9點或0.3%；深圳成分指數報9,785點，失53點或0.5%；創業板指數報1,926點，跌11點或0.6%。兩市合共成交額8,288億元人民幣。

北水稍吸資，滬深合共淨買額3.48億元，上海淨買入3.5億元，深圳淨沽出200萬元。南水亦輕微吸資，滬股通淨買額12.42億元，深股通淨沽出9.09億元，兩市合共淨買入3.33億元。