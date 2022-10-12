港股收市｜恒指過山車！低開倒升再收跌 波幅602點

港股連跌5日，累挫1,386點！恒生指數今日大坐過山車，低開74點後持續向下，最多瀉394點，及後隨A股尾市抽高而倒升，最多漲208點重越萬七關，高見17,040點，高低波幅602點，惟A股收市後恒指亦乏力，最終收市再報跌131點或0.8%，報16,704點，再創11年低；國企股指數亦失37點或0.7%，報5,692點，再見08年海嘯年後14年新低；恒生科技指數報3,269點，跌8點或0.3%，亦為面世後新低。主板成交額增至約1個月高，錄1,128億元。

A 股漲 1.5% 越三千關

A股則重越三千關，上證綜合指數報3,025點，漲45點或1.5%；深圳成分指數升260點或2.5%，報10,838點；創業板指數報2,343點，揚81點或3.6%。兩市合共成交額7,102億元人民幣。

藍籌股以早前有行長田惠宇遭「雙開」的招商銀行(3968)最幅最大，全日報31.35元，大挫1.8元或5.4%。其次為周大福(1928)及長江基建(1038)，前者瀉5.2%或0.78元，報14.34元；後者挫1.9元或5%，報36.15元。另外被大行滙豐研究點名或成下一個旭輝控股884)的碧桂園(2007)，全日瀉0.08元或5%，報1.53元；碧桂園服務(6098)亦大跌4.9%或0.54元，報10.52元。至於跌市推手為滙豐控股(005)，全日挫2.5%或1元，報38.7元，拉低大市32元；阿里巴巴(9988)報74.35元，失1.65元或2.2%，亦拖低大市27點。

逆亦走高藍籌包括中國宏橋(1378)大升3.8%或0.24元，報6.55元；比亞迪(1211)漲6.1元或3.2%，報195元，為兩大表現最好藍籌。

港股通續吸資，滬深合共淨買額11.36億元，當中包括上海淨買9.83億元，深圳深買1.53億元。