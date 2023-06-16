港股收市｜恒指重上兩萬點　成交破千億至1754億創4個半月高位

市場憧憬聯儲局加息周期年尾完結，加上美國零售銷售數據轉佳，美股周四造好。恒指高開86點，報19,915點；國指高開8點，報6,780點；科指高開0.5%，報4,194點。
【16:50更新】
恒指全日升211點，收報20,040點，重上兩萬點，成交破千億急增至1,754.6億元，成交為4個半月高；科指升0.8%，收報4,233點；國指收報6,833點，升60點。
科技股個別發展，阿里巴巴（9988）旗下天貓進軍歐洲本地市場，現已於西班牙設試點，利好股價升近3%，收報91.6元；騰訊（700）升2%。
申洲國際（2313）全周升15.7%，為表現最好藍籌；創科（669）一周升幅亦達12.8%；碧服（6098），全日升4.2%，為表現最好藍籌；中石化（386）全日跌1.9%，為表現最差藍籌。
【15:25更新】
恒指尾市升幅收窄至208點，報20,031點；科指升0.65%，報4,225點。
滙豐（005）尾市升近1.5%，曾破頂高見60.95元。
協鑫系造好，協鑫新能源（451）升逾16%；協鑫科技（3800）升逾4%。
【13:50更新】
恒指重上兩萬點，新造，20,143點，升314點；科指升1.66%，報4,268點。
聯想 （00992） 午後升近4%，暫為表現最好藍籌；中石化（386）藍籌中表現最差，跌逾2%。
【13:10更新】
恒指午後初段升約139點，報19,968點；科指升0.33%，報4,212點。
藍籌股，阿里巴巴（9988）午後升近3%；領展（823）升逾3%；騰訊（700）升1.29%。
【12:05更新】
恒指半日升136點，報19,965點，成交621.8億元；科指升0.1%，報4,204點。
ATM股，阿里巴巴（9988）升逾2%，重上90元關口；騰訊（700） 升逾1%；美團（3690）升0.3%。
蔚小理個別發展，蔚來（9866）再升逾5%；小鵬（9868）升逾2%；理想（2015）逆市跌逾1%。
太陽板塊普遍跑贏大市，其中協鑫新能源（451）及卡姆丹克（712）分別升逾16%至25%。
【10:40更新】
港股最新升109點，報19,938點，早段高見19,979點，貼近兩萬關口；科指升0.07%，報4,201點。
百濟神州（6160）反彈8%；京東（9618）逆市偏軟，跌0.3%。
油股造好，中石油（857）升逾3%，破頂高見5.89元；中海油（883）升逾1%；中石化（386）升0.4%。
大家樂（341）績後股價升2.57%。