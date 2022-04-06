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財經
2022-04-06 16:48:15

港股收市｜恒指險守二萬二 港股通開閘吸資

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港股收市｜恒指險守二萬二 港股通開閘吸資

恒生指數低見22,015點，險守二萬二。(資料圖片)

美國10年期債息創3年高，外圍向下拖累港股再向下走，恒生指數險守二萬二低見22,015點，最多瀉487點，雖然跌幅一度收窄至258點，但收市仍挫421點或1.9%，報22,080點；國企股指收報7,608點，失162點或2.1%；恒生科技指數報4,587點，跌182點或3.8%。主板成交額1,342億元。

內地A股復市反覆，上證綜合指數報3,283點，升0.02%；深圳成分指數報12,172點，失0.5%；創業板指數則瀉1.2%，報2,633點。北水開閘則錄吸資，滬深港股通合共淨買額6.37億元，當中上海吸資5.18億元，深圳吸1.19億元。

地產油股齊逆市造好

表現最差者藍籌為創科實業(669)，收報115.9元，瀉9.3元或7.4%；聯想集團(992)、新奧能源(2688)及舜宇光學(2382)齊齊跌逾6%。相反，地產及石油板塊逆市造好，內房連日明顯反彈，中國海外(688)26.35元，漲5.8%1.45元，為表現最好藍籌；緊隨其後有中海油(883)0.58元或5.2%，報11.7元；恒隆地產(101)及九龍倉置業(1997)則分別揚3.2%2.5%

至於中國石油(857)2%，報4.13元；中國石化(386)0.5%，報4.04元。華潤置地(1109)1%，報39元；龍湖集團(960)0.3%

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