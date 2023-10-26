港股收市｜恒指險守萬七關 李寧急瀉21% 內需股俏

A股低開高走，上證綜合指數報2,988點，揚14點或0.5%；深圳成分指數報9,566點，升37點或0.4%；創業板指數報1,875點，漲12點或0.6%。兩市合共成交額8,424億元人民幣。

港股表現反覆乏力，恒生指數高低波幅257點，在萬七關上落，收市報17,044點，跌40點，失0.2%；國企股指數報5,859點，漲5點或0.1%；恒生科技指數報3,712點，漲11點或0.3%。主板成交額808億元。

港股收市｜渣打累滙控跌 2.3% 領跌 34 點

渣打集團(2888)公布季績後狂瀉11.4%或7.65元，至59.75元；連帶滙豐控股(005)亦失2.3%或1.35元，報57.1元，拖低大市34點，為跌市主力。另外，李寧(2331)第三季銷售遜預期，股價狂瀉6.25元或20.7%，報23.95元，為表現最差藍籌，並拖低大市24點。安踏體育(2020)亦失4.85元或5.3%，報85.95元。港鐵(066)及恒隆地產(101)亦齊齊挫逾4%。

表現最好藍籌為華潤電力(836)，全日報14.62元，升0.58元或4.1%；內需股亦造好，萬洲國際(288)報4.5元，升0.16元或3.7%；恒安國際(1044)報25.5元，升0.8元或3.2%；康師傅控股(322)報10.22元，走高0.1元或1.8%；海爾智家(6690)升0.4元或1.8%，報22.85元；農夫山泉(9633)報44.2元，走高0.7元或1.6%。